В возрасте 88 лет умер композитор и дирижер Витаутас Юозапайтис. Об этом сообщает aif.ru.

Советский и литовский композитор и дирижер Витаутас Юозапайтис умер 7 апреля на 89-м году жизни. Причина смерти деятеля культуры не сообщается. Известно, что кремация дирижера состоится 12 апреля. Где именно пройдут похороны композитора, неизвестно.

Витаутас Юозапайтис являлся Заслуженным деятелем искусств Литовской ССР, учился в Литовской консерватории. Юозапайтис является автором многочисленных ораторий и кантат, а также сонат и хоровых песен.

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