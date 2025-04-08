Умер нашедший Роналду глава департамента «Спортинг» Аурелиу да Силва Перейра

Умер глава департамента по подбору и обучению игроков футбольного клуба «Спортинг», который нашел Криштиану Роналду и других ставших известными спортсменов. Аурелиу да Силва Перейре было 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Португалии.

Источник не стал разглашать причину смерти мужчины, также нет информации о дате и месте похорон.

Известно, что Аурелиу создал в 1988 году департамент по подбору и обучению игроков. В «Спортинге» играли люди, которые потом становились знаменитыми футболистами. В своем время мужчина дал путевку в жизнь Паулу Футре, который стал обладателем Кубка европейских чемпионов. У него обучался Луиш Фигу, который был удостоен «Золотого мяча».

Среди легендарных игроков есть имя Криштиану Роналду. Он был участником клуба в период с 1997 по 2003 г.

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