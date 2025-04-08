Тело Паши Техника отправили в Москву: сколько стоила транспортировка рэпера

Тело рэпера Паши Техника отправили из Таиланда в Россию. Директор артиста Марк Яровный сообщил, что уже 9 апреля его доставят в Москву. Обошлось это в полмиллиона рублей.

В личном блоге Яровный отметил, что Пашу транспортировали в цинковом гробу. Обычно именно их используют при перевозке трупов, так как цинк помогает замедлять процесс разложения.

«Идентификация была пройдена. Завтра легенда будет уже в Москве», - поделился Марк.

Отметим, что в тайской больнице Техник пробыл больше недели. Все это время он был в коме, и врачи пытались спасти его жизнь. Лечение рэпера обошлось его близким в 3 миллиона рублей. Деньги собирали в Сети – жертвовали как поклонники, так и коллеги звезды. О смерти знаменитости стало известно 5 апреля.

Помогала родным Паши и журналистка Ксения Собчак. Она была постоянно на связи с экс-женой артиста. Телеведущая даже оплатила Технику место на кладбище, но взамен попросила интервью у его бывшей супруги.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что причастным к смерти Паши Техника может грозить казнь.