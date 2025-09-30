В возрасте 88 лет умер актер и режиссер Йорген Лет

В возрасте 88 лет скончался актер и режиссер Йорген Лет. О смерти сообщила семья, не раскрыв причины.

Про кончину артиста написало издание TV 2.

Лет известен по работе с близким другом – Ларсом фон Триером. За карьеру был удостоен десятков наград.

В 1962 году вышла первая книга Лета, а в следующем году – дебютный фильм. В числе его работ ленты «Совершенный человек», «Добро и зло», «Пять препятствий» и другие.

Лет три раза был женат. С 1980-х годов он проживал на Гаити.

Ранее сообщалось о смерти режиссера Тиграна Кеосаяна. Его не стало ночью 26 сентября. 9 месяцев до этого режиссер находился в коме.

Прощание с ним состоялось в Армянской церкви в Москве. Гроб с Кеосаяном после церемонии вынесли под аплодисменты и крики «спасибо». Жена режиссера Маргарита Симоньян следовала за черным гробом и не переставала плакать.