«Ушел сегодня ночью»: умер Тигран Кеосаян

Режиссер Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября. Об этом сообщила его жена Маргарита Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», - написала она в Telegram-канале.

Кеосаян находился в коме 9 месяцев – с декабря 2024 года. В январе он пережил клиническую смерть. Проблемы со здоровьем были связаны с больным сердцем.

Кеосаян снял несколько фильмов: «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и другие. С 2007 года был телеведущим, вел шоу «Международная пилорама».

Ранее Симоньян ответила на слухи об улучшении состояния Тиграна. Она отмечала, что все новости о нем публикует сама, а если их нет, значит «нечего сказать».