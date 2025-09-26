Опубликовано 26 сентября 2025, 14:151 мин.
«Ушел сегодня ночью»: умер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян умер ночью в возрасте 59 лет после девяти месяцев комы.
© Starface.ru
Режиссер Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября. Об этом сообщила его жена Маргарита Симоньян.
«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», - написала она в Telegram-канале.
Кеосаян находился в коме 9 месяцев – с декабря 2024 года. В январе он пережил клиническую смерть. Проблемы со здоровьем были связаны с больным сердцем.
Кеосаян снял несколько фильмов: «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и другие. С 2007 года был телеведущим, вел шоу «Международная пилорама».
Ранее Симоньян ответила на слухи об улучшении состояния Тиграна. Она отмечала, что все новости о нем публикует сама, а если их нет, значит «нечего сказать».