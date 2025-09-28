Гроб с телом Тиграна Кеосаяна вынесли под аплодисменты толпы и крики «спасибо»

Черный гроб с телом Тиграна Кеосаяна вынесли из Армянской церкви в Москве, поставили в катафалк и увезли. В последний путь режиссера проводили аплодисментами.

Следом за гробом следовала вдова, главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Убитую горем женщину под руки вели помощники, а она в это время не переставала плакать. Видео публикует StarHit.

«Спасибо!», - скандировала вслед собравшаяся толпа.

Во время церемонии прощания Маргарита вспомнила историю знакомства с Кеосаяном, переросшую в любовь всей жизни. Она прочитала стихотворение, посвященное мужу.

«Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», —приводит прощальную речь Симоньян The Voice.

Ранее сообщалось, что убитая горем Маргарита Симоньян на прощании встала на колени перед открытым гробом покойного мужа и громко разрыдалась. Она верила в выздоровление Кеосаяна до последнего дня.

Проститься с Кеосаяном прибыли Евгений Петросян, Константин Эрнст, Филипп Киркоров, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, с которым режиссер дружил со студенческих лет, Тина Канделаки, Лариса Долина, Стивен Сиган, глава МИД РФ Мария Захарова и другие. Траурные венки прислали президент России Владимир Путин и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, Тигран Кеосаян умер 26 сентября в возрасте 59 лет после девяти месяцев комы. У режиссера были проблемы с сердцем — он перенес несколько инфарктов и клиническую смерть.