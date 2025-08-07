В возрасте 84 лет умерла мать актера Брэда Питта. Об этом сообщает People.

Племянница Брэда Питта рассказала о смерти матери актера. Джейн Этта Питт скончалась в возрасте 84 лет, не дожив до дня рождения всего несколько дней. Причина смерти не сообщается.

«Мы ещё не были готовы к твоему уходу, но осознание того, что ты наконец-то снова можешь свободно петь, танцевать и рисовать, немного облегчает ситуацию», — заявила племянница.

Представитель актера отказался от комментариев.

Джей Этта Питт долгое время работала школьным психологом. В 1963 году у нее родился Брэд, в 1966 сын Даг, а в 1969 — дочь Джули.

