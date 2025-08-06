В Череповце умер саксофонист и музыкальный преподаватель Сергей Журавлев

В Череповце ушел из жизни получивший прозвище «человек-праздник» саксофонист Сергей Журавлев. Музыкант и преподаватель скончался 5 августа в возрасте 76 лет. Причина смерти пока не называется.

О его кончине сообщает «Российская газета».

Сергей Журавлев оставил после себя значительное наследие. Одним из его учеников был Алексей Талицкий, возглавляющий кафедру духовых и ударных инструментов Петрозаводской государственной консерватории.

Музыкой Журавлев увлекся еще с детства и постепенно освоил несколько инструментов, включая саксофон. В Череповец переехал из Вологды в 1970-х годов. И сразу начал преподавать музыку на местных заводах и в училище искусств.

Многие коллеги умершего вспоминают о нем, как о человеке веселого нрава с прекрасным чувством юмора. В частности, руководительница Череповецкого училища искусств Светлана Боброва в своей соцсети отметила его талант и выдающийся дар преподавателя.

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