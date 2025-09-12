В возрасте 80 лет скончался известный диджей, легенда брит-фанка Крис Хилл

Ушел из жизни диджей Крис Хилл, культовая фигура клубной музыки Великобритании. Ему было 80 лет. Информация о кончине музыканта появилась на сайте базы Discos.

Крис Хилл скончался 11 сентября. Причина смерти пока не уточняется.

Артист родился в 1945 году. Впервые выступил в качестве диск-жокея в 1960 году в пабе The Cock, где играл джазовые композиции. Также он стал легендой брит-фанка — жанра, сформированного в конце 1970-х годов и остававшегося популярным до конца 1980-х годов. Направление сочетало элементы джаза, фанка и соула.

Хилл основал лейбл Ensign. В 1970-х диджей выпустил несколько микс-синглов, два из которых поднялись в топ-10. В 1978-м диджей появляется в фильме British Hustle, посвященном британским фанку и соулу.

