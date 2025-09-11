Был другом и менеджером Боба Марли: умер футболист Аллан Коул

На 75-м году жизни умер Аллан Коул по прозвищу «Скилл» — легенда ямайского футбола и ключевая фигура в мире музыки. Он ушел из жизни в госпитале Кингстона после продолжительной болезни. Об этом сообщает зарубежный портал Associates Times.

Коул стал самым молодым игроком в истории сборной Ямайки, дебютировав в ней в 15 лет. Его профессиональная карьера продолжилась в клубах США и Бразилии.

В мире музыки он известен как менеджер Боба Марли в 1970-х годах и соавтор одного из главных хитов «War», вошедшего в классический альбом. Коул сопровождал Марли в его последнем туре.

Дочь спортсмена подтвердила новость о смерти отца. Информации о точной причине ухода из жизни нет, но отмечается, что мужчина болел.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 90 лет умер музыкант Курт-Ханс Гетике.