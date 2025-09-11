Не дожил месяц до 88-летия: в Братиславе скончался словацкий композитор и педагог Ян Селепчени

Ушел из жизни известный чехословацкий и словацкий музыкант, композитор и педагог Ян Селепчени. Артист не дожил месяц до своего 88-летия.

Выдающийся деятель культуры скончался 7 сентября в Братиславе, сообщает издание Hlavne Spravi. Его кончину также подтвердил его сын Роберт.

Селепчени родился в Раецке-Теплице. Он изучал музыковедение на факультете искусств Университета Коменского, дирижирование и композицию в Академии исполнительских искусств в Братиславе. Был хормейстером нескольких любительских хоров, а также дирижером отечественных и зарубежных оркестров.

Композитор написал музыку к 50 художественным и документальным фильмам. В 1970-х годах он организовывал культурные и музыкальные фестивали в Братиславе. В 1993 году он стал первым послом Словацкой Республики в Турции. После возвращения из дипломатической миссии, стал проректором Академии исполнительских искусств в Братиславе, а в 1997 году ректором-основателем вновь созданного Университета Св. Кирилл и Мефодий в Трнаве.

На его счету также несколько написанных им книг. В 1995 году он стал кавалером Золотого двойного креста за вклад в развитие и популяризацию словацкой культуры.

