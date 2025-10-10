В возрасте 79 лет умерла актриса Эльвира Осипова. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

Актриса Эльвира Осипова скончалась 1 октября, ей было 79 лет. Причина смерти звезды не раскрывается.

Эльвира Евстафьевна родилась 24 июня 1946 года. Она играла в Красноярском ТЮЗе, в 80-ые актриса работала в Ленинградском Малом драматическом театре и Ленинградском театре им. Ленсовета.

В 1968 году Осипова дебютировала в кино, снявшись в картине «Слепой дождь…» Виктора Греся. Фильм взял приз за лучшую режиссуру на МКФ телефильмов в Монте-Карло 1970 года. Актриса также снялась в картинах «Черная курица, или Подземные жители» и «Счастливый человек».

