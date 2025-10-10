Умер 82-летний солист британской рок-группы Moody Blues Джон Лодж. Об этом сообщает Metro.

Что стало причиной смерти — не уточняется. В беседе с журналистами семья музыканта подтвердила скорбную новость.

«С глубочайшей печалью мы вынуждены сообщить, что Джон Лодж, наш дорогой муж, отец, дедушка, тесть и брат, внезапно и неожиданно ушел из жизни», — сказали родственники умершего.

Семья вспоминает о музыканте как о человеке с добрым сердцем. По их словам, больше всего Лодж любил жену и испытывал «страсть к музыке и вере».

Напомним, группа Moody Blues была основана в 1964 году и стала одним из основателей прогрессивного рока. Коллектив выпустил много успешных альбомов и был включен в Зал славы рок-н-ролла.

