В Праге 60-летний DJ Trava умер в день своего концерта

В Чехии умер известный музыкант и диджей Петр Вотава, выступавший под псевдонимом DJ Trava. Ему было 60 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что диджей должен был выступать в клубе в Праге 5 октября, однако концерт был отменен в последний момент.

Похороны пройдут в семейном кругу. Никакой публичной церемонии родственники устраивать не будут. Петр Вотава был бездетным и никогда не был женат, у него не осталось наследников.

DJ Trava был известен среди поклонников стилей техно и хаус. За свою карьеру неоднократно признавался лучшим диджеем Чехии.

Вотава увлекся электронной музыкой в 1990-х годах. Был создателем проектов Significant Other и Lazy Lizard и лейбла Lex, сообщает портал Extra.

Ранее в Германии трагически погибла актриса фильмов «Клео» и «Няня» Ванда Пердельвиц. Ей был 41 год. 28 сентября актриса попала в ДТП в Гамбурге. Ванда ехала на велосипеде и не заметила, что пассажир припаркованного автомобиля резко распахнул дверь. Актриса не успела затормозить и врезалась в машину, получив травму головы.