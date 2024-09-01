В возрасте 79 лет умер актер театра им. Тургенева Николай Чупров. Об этом сообщили в соцсетях.

В Орле скончался актер Николай Чупров. О его смерти рассказали в Орловском государственном академическом театре имени И. С. Тургенева, где трудился актер.

«Ушел из жизни Николай Евгеньевич Чупров. Актер с большой буквы — с огромным талантом и большим сердцем! Сотни ролей на сцене, которые невозможно забыть. Время безжалостно, но мы будем помнить!» — сказано в некрологе.

Причина смерти артиста не уточняется.

Николай Чупров — заслуженный артист России. В 2022 году он стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

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