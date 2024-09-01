ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 01 сентября 2024, 09:18
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53-летний рэпер Fatman Scoop упал в обморок во время концерта в США и умер

53-летний рэпер Fatman Scoop упал в обморок во время концерта в США и умер

© Freepik

В США умер рэп-исполнитель Айзек Фримен III, известный под псевдонимом Fatman Scoop. Ему было 53 года.

Как сообщает APNews, музыкант внезапно потерял сознание во время своего концерта в Коннектикуте. Мероприятие проходило 30 августа в городском центральном парке Хамдена.

Рэпера экстренно госпитализировали, однако медики не смогли спасти ему жизнь. В настоящее время причина смерти артиста устанавливается. О том, где он будет похоронен информации не приводится.

Fatman Scoop родился в Нью-Йорке в 1971 году. За свою музыкальную карьеру он выпустил семь синглов, которые попали в мировые хит-парады. Он прославился в Европе с песней Be Faithful в начале 2000-х годов. Кроме того, музыкант является обладателем двух наград «Грэмми».

В 2004 году он появился в британском телесериале Chancers, в котором музыканты наставляли артистов, которые хотели добиться успеха в США.

7 сентября рэпер должен был выйти на сцену британского музыкального фестиваля Reminisce.

Ранее в Вильнюсе умер советский пловец, чемпион Московской олимпиады 1980 года на дистанции 200 метров брассом Робертас Жулпа. Ему было 64 года. Спортсмен трижды становился победителем чемпионата Европы, серебряным призером первенства мира.

Источник фото:Freepik
Источник:APNews
Автор:Анна Воробьева
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