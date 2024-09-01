53-летний рэпер Fatman Scoop упал в обморок во время концерта в США и умер

В США умер рэп-исполнитель Айзек Фримен III, известный под псевдонимом Fatman Scoop. Ему было 53 года.

Как сообщает APNews, музыкант внезапно потерял сознание во время своего концерта в Коннектикуте. Мероприятие проходило 30 августа в городском центральном парке Хамдена.

Рэпера экстренно госпитализировали, однако медики не смогли спасти ему жизнь. В настоящее время причина смерти артиста устанавливается. О том, где он будет похоронен информации не приводится.

Fatman Scoop родился в Нью-Йорке в 1971 году. За свою музыкальную карьеру он выпустил семь синглов, которые попали в мировые хит-парады. Он прославился в Европе с песней Be Faithful в начале 2000-х годов. Кроме того, музыкант является обладателем двух наград «Грэмми».

В 2004 году он появился в британском телесериале Chancers, в котором музыканты наставляли артистов, которые хотели добиться успеха в США.

7 сентября рэпер должен был выйти на сцену британского музыкального фестиваля Reminisce.

Ранее в Вильнюсе умер советский пловец, чемпион Московской олимпиады 1980 года на дистанции 200 метров брассом Робертас Жулпа. Ему было 64 года. Спортсмен трижды становился победителем чемпионата Европы, серебряным призером первенства мира.