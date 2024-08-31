В Минске умер в 77 лет снявшийся в «Мухтаре» актер Георгий Малявский

В Минске умер актер Георгий Малявский, снимавшийся в российских сериалах «Мухтар» и «Черноыль». Ему было 77 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет данных о том, когда состоится церемония прощания и где похоронят актера.

Как уточняет портал «Кино-Театр.Ру», Георгий Малявский ушел из жизни 31 августа.

В 1970 году Малявский получил диплом в Белорусском театрально-художественном институте и в следующем году поступил на службу в театр им. Янки Купалы.

В 1990 году Георгию Малявскому присвоили звание Заслуженного артиста Белорусской ССР.

В фильмографии актера 26 кинопроектов, самые известные среди которых «Государственная граница», «Мухтар. Новый след» и «Чернобыль».

Ранее стало известно, что сценаристка серии фильмов «Дела житейские» Виктория Евсеева в последние дни жизни часто жаловалась в соцсетях на здоровье. 25 августа она сообщила, что страдала от двухсторонней пневмонии.