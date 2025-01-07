В возрасте 77 лет умер оператор «Гарри Поттера» Роджер Пратт. Об этом сообщает aif.ru.

Кинооператор из Великобритании Роджер Пратт скончался на 78-м году жизни. Известно, что он умер еще в конце декабря. Причина смерти не раскрывается.

Роджер Пратт номинировался на премию «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильме «Конец Романа». На его счету более 50 операторских работ, среди которых фильмы «Гарри Поттер и тайная комната», «102 далматинца», «Каратэ-пацан», «Гарри Поттер и Кубок огня».

Последней работой Пратта стал фильм «Розовые видения», снятый в 2014 году.

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