«Ждали Вадима, но судьба распорядилась иначе»: советский бард-исполнитель Мищук умер на 69-м году жизни

Известный советский бард Вадим Мищук ушел из жизни. Об этом сообщили на сайте Грушинского фестиваля. Артист не единожды становился его участником.

В публикации сказано, что Мищук умер накануне, 6 января. Причина, по которой советский бард ушел из жизни, не раскрывается. Ему было 68 лет.

«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе. Будем помнить всегда. И петь песни с его гениальной музыкой», — написали на сайте.

Мищук родился в Риге в 1956 году. Через 23 года он вместе с братом перебрался в Москву. Там молодые люди начали выступать дуэтом в жанре авторской песни. После смерти брата в 2022 году Вадим продолжил выступать, но уже сольно.

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