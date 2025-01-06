Умер перед своим 27-летием актер из сериала «След» Павел Габор. В феврале молодой человек должен был праздновать очередной день рождения, но скончался. Об этом сообщает Goniec со ссылкой на театр, в котором служит артист.

Польский актер участвовал в съемках не только сериалов и кино, но и радиопостановок. Он исполнял роль Санчо в спектакле «Дон Кихот» в Любушском театре. Там 4 января сообщили информацию о смерти актера.

Павел Габор родился в 1998 году, а в прошлом году окончил Государственную высшую школу кино, театра и телевидения в Лодзи. Впервые на сцену он вышел в студенческих спектаклях, а на экране появился четыре года назад. Он снялся в сериале «В густом лесу» и польской адаптации российского шоу «След».

В прошлом году при участии молодого артиста вышли два проекта – сериал «Комиссар Алекс» и музыкальная лента о польских панках 1970-х.

Информации о причине смерти и дате похорон пока нет, пишет «Российская газета».

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