В возрасте 77 лет скончался канадский телеведущий Деннис Трюдо. Об этом сообщает «Российская газета».

Теле- и радиоведущий Деннис Трюдо умер 6 октября в Канаде. Причина смерти журналиста не разглашается. Ему было 77 лет.

Карьера Трюдо началась в 70-х годах, когда он пришел работать на телерадиокомпанию CBC. Там он вел утренние шоу, выпуски новостей и общенациональные программы.

Около 20 лет Трюдо возглавлял свою компанию Dennis Trudeau Communications Inc. которая занималась съемками документальных фильмов.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 89 лет умерла народная артистка Азербайджана Амина Юсифкызы. Обстоятельства ее смерти не указываются.

Мы также рассказывали о смерти автора хита «Молодая» Ефрема Амирамова. Он скончался в реанимации из-за сепсиса.