Автор хита «Молодая» Ефрем Амирамов умер в реанимации от последствий сепсиса

Умер автор хита «Молодая» Ефрем Амирамов. Он скончался в реанимации, в которую попал с последствиями сепсиса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

9 октября в СМИ появилась информация, что музыкант попал в больницу Нальчика в тяжелом состоянии. Медики установили пациенту дренажные трубки для откачивания жидкости, но никаких прогнозов не давали. В этот же день стало известно, что Ефрем скончался. Ему было 69 лет.

Многим Амирамов запомнился по композиции «Молодая». Ее он написал в 1987 году. Несколько лет назад у музыканта появились серьезные проблемы со здоровьем. В 2022 году он перенес два инфаркта и инсульт. После восстановления семья увезла его в Израиль, но он продолжал приезжать на родину и даже давать концерты.

Близкие Ефрема пока информацию о его смерти не прокомментировали.

