Умерла в возрасте 89 лет народная артистка Азербайджана Амина Юсифкызы

Умерла советская актриса, народная артистка Азербайджана Амина Юсифкызы. Ей было 89 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет данных о том, где и когда состоится церемония прощания.

Амина Юсифкызы начала выступать на сцене Государственного театра юного зрителя в Баку, когда училась в школе. В 1961 году получила диплом Азербайджанского государственного педагогического университета.

С 1964 года служила в Государственном академическом национальном драматическом театре, а также работала на киностудии «Азербайджанфильм».

В фильмографии актрисы роли в лентах «Почему ты молчишь?», «Учитель музыки», «День казни» и других, сообщает портал Trend Life.

Ранее в возрасте 88 лет скончался итальянский актер Паоло Боначелли. Он ушел из жизни в своем родном городе Риме.