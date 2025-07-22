В возрасте 76 лет умер музыкант Оззи Осборн. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Семья рок-музыканта Оззи Осборна сообщила о его смерти. В заявлении говорится, что участник Black Sabbath умер «окруженный любовью». Ему было 76 лет.

6 июля музыкант дал свой последний концерт в Бирмингеме. Осборн, страдающий болезнью Паркинсона, пел, сидя на черном троне в течение нескольких часов. На прощальном выступлении собралось около 40 тысяч фанатов певца.

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