В возрасте 92 лет умер советский актер и лауреат «Золотой маски» Иван Уланов

В возрасте 92 лет умер советский и российский актер, лауреат «Золотой маски» Иван Уланов. Он был ярчайшим представителем калмыцкой культуры.

О смерти Уланова сообщило правительство Республики Калмыкия.

Уланова не стало 21 июля. Причины смерти не уточняются.

Будущий актер родился в селе Манджикины. Детство и юность провел в Новосибирской области. Уже тогда он демонстрировал любовь к сцене и искусству, выступал в составе концертной бригады в сибирских деревнях.

По возвращении на родную землю Уланов пришел в Государственный ансамбль песни и танца «Тюльпан», стал одним из его первых артистов. Уланов окончил Калмыцкую театральную студию Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. 62 года артист посвятил калмыцкой сцене: работал в Театре юного зрителя, драмтеатре имени Б. Басангова. Исполнил более 200 ролей.

Кроме театра, Уланов снимался в фильмах: как художественных, так и документальных. Имел многочисленные награды и звания: был заслуженным артистом РСФСР, народным артистом Калмыцкой АССР, в 2019 году удостоился «Золотой маски» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Правительство региона выразило соболезнования родным Уланова.

Ранее сообщалось о смерти киносценариста Аллы Горкавцевой. Ей было 96 лет.