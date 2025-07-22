Бразильский поэт Марио Пирата умер от тяжелой болезни, не дожив месяц до 68-го дня рождения

За месяц до своего 68-летия из жизни ушел бразильский поэт и писатель Марио Пирата. Артист скончался в минувшее воскресенье, 20 июля. О его смерти пишет издание Correio do Pov.

В некрологе литератора говорится, что он страдал от тяжелой болезни, из-за которой последние дни жизни провел прикованным к постели.

Марио Пирата (настоящее имя — Марио Аугусто Франко де Оливейра) родился в 1957 году. Во время обучения в вузе изучал философию, а также посещал курсы танцев и актерского мастерства.

В 1970-х годах писатель работал в составе авангардной театральной труппы Ói Nóis Aqui Traveiz. Он также писал сценарии для кукольных спектаклей.

За всю свою карьеру Пирата выпустил семнадцать книг. Его последний сборник стихов, стилизованных под японскую поэзию, был опубликован в мае этого года.

Ранее мы писали о том, что через месяц после 94-го года рождения скончалась польская детская писательница, лауреат премии «Ника», Уршула Козел.