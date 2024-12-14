В возрасте 76 лет умер актер из «Интернов» Николай Ледовских. Об этом сообщает сайт «Кино-Театр.Ру».

12 декабря умер актер Николай Ледовских, ему было 76 лет. Причина смерти артиста не раскрывается.

Николай Ледовских родился 25 сентября 1947 года. В 1974 году он окончил факультет международной журналистики МГИМО. На счету актера десятки ролей в фильмах и сериалах. Он играл в таких сериалах, как «Мент в законе», «Интерны», «Поиск улик», «Тайны госпожи Кирсановой», «Старая гвардия», «Зацепка» и «Монастырь».

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