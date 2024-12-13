На 75-м году жизни умер актер Виктор Зимников

На 75-м году жизни умер актер Владимир Зимников. Об этом сообщает aif.ru.

Актер Владимир Зимников скончался у себя дома 12 декабря. Ему было 74 года. Причина смерти артиста не раскрывается. В Самарском театре юного зрителя подтвердили новость о смерти Зимникова.

«Владимир Зимников так и не проснулся — умер во сне. Последний раз играл в спектакле „Ханума“ 6 декабря. Сегодня тоже должен был выйти на сцену играть в этой же постановке», — рассказали в пресс-службе.

Владимир Зимников также играл в кино и сериалах. Так, он сыграл эпизодическую роль в телесериале Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» и драме «Зоя».

Прощание с артистом пройдет 14 декабря в Самарском театре юного зрителя. Время начала церемонии сообщат позднее.

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