Актер Джуд Лоу рассказал о смерти матери. Об этом сообщает People.

Британский актер Джуд Лоу отложил церемонию открытия именной звезды на Аллее славы в Голливуде из-за смерти матери. По словам знаменитости, он сильно переживал, но открытие звезды стало для него отдушиной.

«Я потерял маму, поэтому нам пришлось отложить это. Однако как это бы не прозвучало странно, это стало своего рода последним подарком, словно здесь могли находиться еще некоторые члены моей семьи. Честно говоря, это все было таким эмоционально опытом, потому что это столь личный повод и на самом деле такой трогательный», — рассказал он.

Джуд Лоу — отец семерых детей. С 2019 года он женат на Филиппе Коэн. В последнем браке у Лоу родилось двое детей.

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