В возрасте 75 лет умер актер из сериала «Каменская» Алексей Новицкий. Об этом сообщает mk.ru.

1 июля скончался актер театра и кино Алексей Новицкий. Ему было 75 лет. Причина смерти артиста неизвестна. Близкие и коллеги Новицкого простились с ним 2 июля в крематории Хованского кладбища.

Алексей Новицкий родился в 1949 году. После окончания Театрального института им. Щукина актер играл в Краснодарском театре музыкальной комедии, Первом Московском областном театре, Московском Литературно-драматическом театре ВТО и театре «Сфера».

Также Новицкий сыграл в кино и сериалах. Одной из самых заметных его работ стала роль в сериале «Каменская».

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