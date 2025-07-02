В Москве из-за оторвавшегося тромба умер летчик-снайпер Евгений Шиповский

В Москве во время прогулки умер 68-летний летчик-снайпер Евгений Шиповский. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации источника, Евгений внезапно скончался, прогуливаясь недалеко от парка Останкино. Мужчине стало плохо, но прохожие не сумели ему помочь. Тело летчика было найдено на тротуаре.

«В Москве на улице Кашенкин Луг на тротуаре возле одного из магазинов было обнаружено тело 68-летнего мужчины», — сообщает источник.

Известно, что накануне смерти он договорился о встрече с приятелем. Это был их последний диалог. Знакомый умершего предположил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. По его словам, Евгений был «непревзойденным пилотом».

«Мы очень душевно поговорили, как будто он предчувствовал. Когда через пару дней мне сообщили о его смерти, я даже не поверил, до сих пор не верю. Все так внезапно произошло, оторвался тромб и все», — высказался собеседник издания.

Евгений — летчик-снайпер, который выполнял боевые задачи во время афганского конфликта. Он был награжден орденом Мужества и медалью «За боевые заслуги». Также умерший участвовал в боевых учениях, которые получили название «Бросок через шесть часовых поясов».

«Всю фронтовую авиацию он знал и умел на ней летать, а если бы не знал что-то, я уверен, сел бы и полетел без проблем. Он летал лучше, чем по земле ходил. Летал, как дышал», — рассказал знакомый умершего.

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