В возрасте 85 лет ушла из жизни мексиканская оперная певица Джильда Крус-Ромо

Скончалась мексиканская оперная певица-сопрано и артистка музыкального театра Джильда Крус-Ромо. Ей было 85 лет. О смерти артистки сообщает OperaWire.

Крус-Ромо известна своими драматическими ролями итальянского репертуара. В списке ее экранных работ: Дездемона в «Отелло» 1979 года, где ведущую мужскую партию исполнял Пласидо Доминго, и французская «Аида» 1977 года в постановке Пьера Джордана.

Артистка также работала в московском Большом Театре, кроме того выступала и на других крупнейших мировых площадках. Исполнительница много концертировала сольно.

Джильда Крус-Ромо родилась в 1940 году в Гвадалахаре. Она окончила консерваторию в городе Мехико. Впервые она появилась на сцене в 1962 году в «Валькирии» Вагнера. Ее международный дебют состоялся в опере «Мефистофель», прошедшей в Нью-Йорке в 1969 году.

К сожалению, оперная певица не оставила после себя никаких студийных записей. Есть только живые выступления.

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