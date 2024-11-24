В возрасте 72 лет умерла певица и участница группы Chic Дива Грей. Об этом сообщает «Российская газета».

19 ноября на 73-м году жизни скончалась певица Дива Грей. Причина смерти не разглашается.

Дива Грей родилась и выросла в Нью-Йорке. Она работала бэк-вокалисткой в различных коллективах.

Известность Грей получила после работы в коллективе Diva Gray & Oyster, который выпустил одноименный альбом в 1979 году.

Помимо работы с Oyster, Грей была бэк-вокалисткой для известных музыкантов, таких как Лютер Вандросс, Дэвид Боуи и группа Chic.

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