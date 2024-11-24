Умер в возрасте 54 лет композитор Павел Карманов, написавший музыку к «Пугалу»

В Москве умер композитор Павел Карманов, написавший музыку к фильмам «Пугало» и «Солдатский декамерон». В феврале 2025 года ему исполнилось бы 55 лет.

Официальная причина смерти музыканта не раскрывается. Также нет информации о том, где он будет похоронен. Об уходе артиста сообщили в Союзе композиторов России.

В 1988 году Павел Карманов окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени Чайковского. В 1995 году он также получил диплом Московской консерватории.

Карманов стал автором произведений для камерных ансамблей, для вокалистов, хоровых и симфонических сочинений.

В 2016 году он создал новую редакцию оперы Бородина «Князь Игорь» в Большом театре.

Также Карманов написал саундтреки к проектам «Гладиатрикс», «Солдатский декамерон», «Умножающий печаль», «Пугало» режиссера Александра Котта.

Кроме того, Павел Карманов выступал в качестве пианиста и флейтиста в рок-группе Романа Суслова «Вежливый отказ».

Ранее умер в возрасте 80 лет актер из фильма «Хищники» и чтец книг Владимир Самойлов.