Умер в возрасте 80 лет актер из фильма «Хищники» и чтец книг Владимир Самойлов

В Москве умер актер, радиоведущий и чтец книг Владимир Самойлов. Ему было 80 лет.

Официальная причина смерти артиста не раскрывается. Он ушел из жизни 20 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. Информацию о смерти Самойлова сообщил портал Кино-Театр.ру.

Данных о том, где будет похоронен актер, не приводится.

«Владимир Самойлов – мой любимый чтец аудиокниг. "Трое в лодке, не считая собаки" в его исполнении — просто шедевр!» - говорится в некрологе поклонников артиста, опубликованного в соцсетях.

Самойлов окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего поступил на службу в Московский театр комедии при «Росконцерте».

В 1971 году начал карьеру на радио – работал диктором на Всесоюзном радио, озвучивал документальные и зарубежные художественные фильмы.

С 1991 года сотрудничал с радиостанцией «Маяк», где у него вышел цикл программ «Завалинка», «Отдыхать, так с музыкой» и «Россия первая любовь», посвященный 200-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

Российским зрителям Самойлов также запомнился по ролям в фильмах «Хищники» и «Заложники Дьявола».

В 1999 году актера награлиди Золотой Пушкинской медалью в номинации «За просветительскую деятельность».

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