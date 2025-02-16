В возрасте 69 лет умер актер Кевин Ховард. Об этом сообщает Deadline.

Актер Кевин Ховард скончался в Лос-Анджелесе на 70-м году жизни. Причина смерти неизвестна. Журналисты сообщили, что артист умер 14 февраля в больнице, куда его накануне госпитализировали с жалобами на затрудненное дыхание.

Кевин Ховард снялся в более, чем 30 фильмах и сериалах. Среди них картины «На тропе войны», «Цельнометаллическая оболочка», «Секретный агент Макгайвер» и «Полиция Майами: Отдел нравов».

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