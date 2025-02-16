Умерла после тяжелой болезни известная в Севастополе актриса Нина Белослудцева

Умерла одна из ведущих актрис севастопольского театра имени А.В. Луначарского Нина Белослудцева. Она получила всероссийскую известность благодаря сериалу «Анна Герман. Тайна белого ангела».

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что актриса тяжело болела. Прощание с Ниной Белослудцевой состоится 17 февраля, в 11:30, в церкви Варвары Великомученицы в Севастополе.

В октябре 1961 года после окончания школы она пришла работать в театр актрисой вспомогательного состава, а после поступила в ГИТИС. В 1963 году была зачислена в труппу Севастопольского театра им. А.В. Луначарского, где прослужила более 60 лет. На ее счету свыше 150 ролей.

Актриса снялась в лентах «Прощение», «Фиктивный брак», сериалах «Под градом пуль», «Единственный мой грех» и других, сообщает ForPost.

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