«Сейчас тяжело»: актер Всеволод Шиловский скрыл от всех смерть жены Натальи Цехановской

Актер фильма «Военно-полевой роман» Всеволод Шиловский потерял жену и скрывал свое горе от друзей и коллег. Знаменитая арфистка Наталья Цехановская умерла 6 февраля.

Простились с супругой артиста тихо, без некрологов в прессе и соболезнований от коллег. Известно, что ее тело кремировали, а прах захоронили рядом с родителями.

«У меня умерла супруга, я в таком нервном состоянии сейчас. Сейчас тяжело», — признался Всеволод Шиловский в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Всеволод Шиловский и Наталья Цехановская прожили в счастливом браке 50 лет. Их сын Павел сейчас живет за границей, а внучка, актриса Аглая Шиловская, беременна от актера Александра Устюгова.

Наталья Цехановская является лауреатам Всесоюзного Конкурса музыкантов-исполнителей, лауреатом З-его Международного конкурса в Израиле. В 1965 году первой исполнила «Вариации на тему Паганини» Михаила Мчеделова.

Была солисткой оркестра Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н. И. Сац. В течение многих лет работала в Государственном академическом симфоническом Оркестре России им. Е. Ф. Светланова.

Ранее умерла участница шоу «Ты супер!» и актриса фильма «Мистер Нокаут» Ширин Абдуллаева. Ей было 19 лет.