В возрасте 66 лет скончался первый солист Iron Maiden Пол Ди'Анно. Об этом сообщает mk.ru.

21 октября на 67-м году жизни умер музыкант, экс-солист группы Iron Maiden Пол Ди'Анно. Близкие металлиста рассказали, что он скончался у себя дома в Солсбери. Причина смерти не раскрывается.

Пол Ди́Анно был солистом хеви-метал группы Iron Maiden в период с 1978 по 1981 годы. После ухода из коллектива он занимался сольной карьерой. Музыкант не раз признавался, что покинул группу из-за пристрастия к наркотикам.

Последние годы жизни певец испытывал серьезные проблемы со здоровьем, он был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Несмотря на это, только за 2023 год он дал более 100 концертов.

Ранее мы писали о том, что после болезни умер композитор и лауреат фестиваля «Песня года» Вадим Ильин.

Мы также рассказывали о смерти известного музыканта и педагога Виктора Заславского.