В Крыму скончался известный музыкант и педагог Виктор Заславский

В Симферополе после продолжительной болезни умер известный музыкант, педагог и основатель детской хоровой капеллы «Школьные годы» Виктор Заславский. Об этом сообщает РИА Новости.

Музыкант скончался в возрасте 77 лет. Прощание и отпевание пройдут 22 октября в 12:00 возле музыкальной школы поселка Грэсовский в Симферополе.

Хоровым коллективом Заславский руководил на протяжении полувека. Под его руководством капелле удалось достичь небывалых высот, о чем свидетельствует большое количество побед в международных конкурсах.

Музыкант окончил Одесскую консерваторию, после чего вернулся в Симферополь. Заславский является лауреатом Государственной премии Республики Крым.

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