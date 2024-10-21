После болезни умер композитор и лауреат фестиваля «Песня года» Вадим Ильин

После болезни умер лауреат фестиваля «Песня года» Вадим Ильин. О смерти композитора сообщила его родственница в соцсети.

21 октября на 83-м году жизни скончался композитор и лауреат «Песни года». Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и дате церемонии прощания. Известно, что в последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Любимым жанром композитора был музыкальный театр. Его опера «Гром с Путивля» несколько сезонов шла в Днепропетровском театре оперы и балета. Ильин был лауреатом фестивалей «Лучшая песня года», «Песня года-78» и «Песня года-79», «Крымские зори» за песню «Счастье».

В 1991 году Ильин уехал в Израиль, где стал членом израильской лиги композиторов. В 2007 году он вернулся в Москву и последние годы жизни провел в России.

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