В возрасте 59 лет от рака умер бывший гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов

Умер бывший генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов. Ему было 59 лет.

Осипов ушел из жизни в ночь на 12 августа. По данным «Ъ-Прикамье», он долго боролся с раком.

Осипов занимал пост гендиректора с 2013 по 2020 годы. В течение пяти лет был депутатом заксобрания Пермского края. В 2023-м вернулся в «Уралкалий» в качестве председателя совета директоров.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Анны Кузнецовой, известной по фильмам «Ментовские войны», «Теория больших денег». Ей было 48 лет.

9 августа в возрасте 63 лет скончался театральный режиссер Юрий Бутусов. Он утонул в Черном море в Болгарии. Коллеги объявили сбор средств на похороны театрального деятеля, но столкнулись с блокировкой счетов.