Коллеги, собиравшие деньги на похороны Бутусова, сообщили о блокировке счетов. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня в Сети начали появляться посты коллег погибшего режиссера Юрия Бутусова с просьбой о финансовой помощи — одной из тех, кто опубликовал сообщение о сборе на похороны была Чулпан Хаматова. Однако вскоре пост был удален из соцсетей.

Как выяснили «Страсти», все из-за того, что счета, на которые просили переводить деньги, заблокированы. Об этом рассказала хореограф и режиссер-постановщик Алла Сигалова.

«Внимание! Банковские данные, сообщенные ранее, заблокированы! О другой возможности помощи сообщим позже», — заявила она.

Напомним, Юрий Бутусов погиб во время купания в Черном море. Режиссер не справился с сильным течением, ему было 63 года.

