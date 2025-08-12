Актриса из «Батальона» Анна Кузнецова умерла в возрасте 48 лет

11 августа умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна Кузнецова. Ей было 48 лет.

Причина и обстоятельства ухода из жизни Анны не уточняются. Информация о ее смерти сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

Анна Кузнецова родилась 18 марта 1977 года. Окончила Российский государственный институт сценических искусств в Петербурге.

Работала в «Таком театре», детском музыкальном театре «Зазеркалье» и Санкт-Петербургском музыкальном театре драмы и комедии.

Впервые появилась в кино в фильме «Батальонъ», сыграв служанку Татищевой. Затем снялась в картинах: «Ментовские войны», «Квартал», «Шеф», «Восьмидесятые», «В раю мест нет» и других.

Последней киноработой Кузнецовой стало участие в сериале «Теория больших денег», который вышел на экраны в 2022 году.

Ранее в возрасте 63 лет умер театральный режиссер Юрий Бутусов. Он утонул во время купания — его тело обнаружили в 33 км от места пропажи. Похороны культурного деятеля пройдут в Санкт-Петербурге.