В возрасте 55 лет скончался хип-хоп продюсер Роб Стоун. Об этом сообщает «Российская газета».

Основатель журнала The Fader, музыкальный продюсер и медиаменеджер Роб Стоун скончался в Нью-Йорке. Сообщается, что мужчина умер незадолго до своего 56-летия.

Семья хип-хоп продюсера заявила, что он последний год лечился от рака — сам артист свой диагноз не афишировал.

Роб Стоун родился в 1968 году. В девяностых он начал работать в звукозаписывающих студиях, включая EMI и SBK Records. В какой-то момент Стоун выпустил глянцевый журнал о музыке — The Fader. В разное время он работал с такими музыкантами, как Notorious BIG, Outkast и P. Diddy.

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