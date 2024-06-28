Менеджер назвал причину смерти лидера группы Crazy Town

Вокалист рэп-метал группы Crazy Town Сет Бинзер, выступавший под псевдонимом Шифти Шеллшок, скончался от передозировки наркотиков, заявил его менеджер Хауи Губберман.

«Причиной смерти стала смесь отпускаемых по рецепту препаратов и «уличных» наркотиков. Шифти был моим другом и действительно хотел вылечиться. Но, к сожалению, у него не было способов сделать это. Я в их числе», - рассказал People Magazine Губберман.

На данный момент лос-анджелесский окружной судмедэксперт еще не опубликовал официальную причину смерти, поскольку ожидаются результаты токсикологического исследования.

49-летний фронтмен Crazy Town был найден мертвым 24 июня у себя дома. Группа Crazy Town известна в первую очередь благодаря хиту Butterfly, вышедшему в 2000. Последний гастрольный тур коллектива состоялся в 2023 году.

При жизни Шифти Шеллшок регулярно попадал в наркологические центры, более того, он участвовал в нескольких сезонах реалити-шоу «Звездный рехаб» и «Дом трезвости». В 2012 году Бинзер впадал в кому из-за наркотиков. В апреле минувшего года Шеллшок был арестован за пьяное вождение - через несколько дней после драки с другим музыкантом.