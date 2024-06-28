Умершего в больнице Нью-Йорка поэта Бахыта Кенжеева заочно отпоют в Москве

В Москве состоится заочное отпевание поэта, номинанта на Нобелевскую премию по литературе Бахыта Кенжеева. Он скончался в ночь на 26 июня в больнице Нью-Йорка.

О заочном отпевании в столице сайту mk.ru сообщил поэт Андрей Коровин.

Церемония состоится 29 июня в храме, расположенном в Столешниковом переулке дом 1. Она начнется в 11:00.

Кенжеев – уроженец Чимкента, он дважды становился номинантом Нобелевской премии по литературе. В 1982 году поэт переехал в Канаду, в 2006-м – в США. Его книги печатались и издавались в России.

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