В возрасте 54 лет умер сценарист криминального сериала «Зона» Алексей Алексеев

На 55-м году жизни скончался российский писатель, журналист и сценарист Алексей Алексеев. Он умер 11 сентября. О его смерти сообщил портал «Кино-театр.ру».

Причина кончины не называется. Однако уточняется, что накануне Алексей попал в тольяттинскую больницу с подозрением на перитонит.

Настоящая фамилия Алексея — Юрченков. Он родился 25 февраля 1971 года в Волгограде. Поступил в Литературный институт имени Горького, который успешно закончил в 1996-м году.

Алексей Алексеев был сценаристов многих сериалов из середины 2000-х годов. Одна из его нашумевших работ — «Зона». Проект рассказывает о жизни заключенных в провинциальном изоляторе. В списке других его проектов: «Автономка», «Врачебная тайна», «Молодые и злые», «Шальной ангел», «Экстрасенсы-детективы» и другие.

Последним фильмом, к которому он написал сценарий, стала детективная драма «Токсичная любовь» 2019 года.

