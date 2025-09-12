«Не стало легенды»: умер заслуженный артист России Александр Носков

Умер заслуженный артист России, член Союза композиторов России Александр Носков. Ему было 85 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Церемония прощания состоится в Самаре в субботу, 13 сентября.

Александр Носков окончил ГМПИ им. Гнесиных по классу хорового дирижирования профессора А.А. Юрлова.

С 1967 по 1984 годы был главным хормейстером коллектива из Архангельской области.

С 1991 года был преподавателем, профессором кафедры хорового и сольного народного пения в Самарском институте культуры.

«Не стало легенды… Авторские произведения, созданные Носковым, его обработки народных песен, написанные с глубинным пониманием русской души, сейчас составляют золотой фонд хорового народно-исполнительского сообщества», – говорится в некрологе, опубликованном на странице института «ВКонтакте».

Александр Носков неоднократно ходил в фольклорные экспедиции по Самарской, Архангельской областям, Карелии и собирал народные песни российской глубинки. В его сборнике «Деревня деревнюшка» опубликованы более 400 песен.

Кроме того, он работал художественным руководителем Волжского русского народного хора, возглавлял старейший в Самаре Народный хор русской песни имени Савельева и студенческий народный хор «Самарская лука».

