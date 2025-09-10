Умер 82-летний актер сериала «Каменская» Александр Лавринович. О смерти сообщает Гомельский областной драматический театр.

8 сентября ушел из жизни актер сериала «Каменская». Что стало причиной смерти — не уточняется. Прощание с Александром состоится 10 сентября в фойе Гомельского областного драматического театра.

Лавринович пришел в театр в 1968 году. Он был задействован в постановках «Летят журавли», «Незамужняя женщина», «Деревья умирают стоя», «Бульвар Сансет».

Наибольшую известность он получил благодаря роли в сериале «Каменская», где его партнерами стали Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Дмитрий Нагиев.

Ранее в возрасте 78 лет умер режиссер и актер Владимир Лесовой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в возрасте 77 лет от рака умер советский художник театра и кино Назим Бейкишиев.